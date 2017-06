Suu Kyi presset om menneskerettigheter under Sverige-besøk

Suu Kyi var i mange år det fremste symbolet på kampen for demokrati i militærstyrte Myanmar, men etter at juntaen gikk av og hun selv kom til makten, har heltestatusen bleknet.

Under en pressekonferanse mandag framholdt Stefan Löfven at menneskerettigheter er viktig og at brudd på disse må straffes. Suu Kyi svarte med å understreke at veien mot fred og demokrati kan være lang.

– Vi har hatt konflikter i landet vårt siden selvstendigheten for 70 år siden. Vi vet at vi fortsatt har mye å jobbe med. Vi har aldri trodd at veien til fred og demokrati kommer til å være enkel, sa Suu Kyi.

Under det to dager lange besøket i Sverige vil hun både bli møtt med krav om mer demokrati og få løfter om tre ganger så mye bistand, melder det svenske nyhetsbyrået TT.

Venter på bedre tider

Forventningene til kvinnen som i 1991 ble tildelt Nobels fredspris, og som satt i husarrest i 15 år, har vært enorme. Men fattige myanmarere venter fortsatt på å få glede av det de håpet skulle bli en sterk økonomisk opptur etter at sanksjonene mot landet ble opphevet. I tillegg har flere av de etniskbaserte væpnede konfliktene i grenseområdene blusset opp.

Også i utlandet har kritikken vært sterk ettersom hun ikke har tatt klarere avstand fra det menneskerettsforkjempere mener nærmer seg etnisk rensing mot den muslimske rohingya-minoriteten vest i landet.

Skuffelse

– De etniske konfliktene er verre enn på lenge, og det er skuffelse over hvordan Aung San Suu Kyi har opptrådt. Problemene gjelder også andre forhold enn situasjonen for rohingya, men den undertrykkelsen de utsettes for, er stor, sier generalsekretær Anna Sundström ved Olof Palmes internasjonale senter.

Den sosialdemokratiske parlamentarikeren Urban Ahlin, som nylig besøkte Myanmar, mener kritikken har vært vel hard. Han understreker at Suu Kyi arbeider under vanskelige forhold.

– Man må være klar over at militæret fortsatt sitter på nøkkelpostene og når som helst kan vri utviklingen i en annen retning. Hun sitter i en vanskelig klemme, sier han.

(©NTB)