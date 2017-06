Sipilä vil oppløse den finske regjeringen

Ledende politikere i de to andre regjeringspartiene, Centern og Samlingspartiet, er enige i at det ikke lenger finnes forutsetninger for å samarbeide med Sannfinländarna.

Sipilä (C) holdt et pressemøte mandag ettermiddag, og deretter holdt Centern og Samlingspartiet gruppemøter i nasjonalforsamlingen.

– Det sannsynlige er at jeg går til presidenten og ber ham om å oppløse regjeringen, sa Sipilä.

I Centerns riksdagsgruppe har han fått full støtte. Samlingspartiets riksdagsgruppe meldte senere at den har full tillit til både Sipilä og finansminister Petteri Orpo fra Samlingspartiet.

– Samlingspartiet kan bare være i et regjeringssamarbeid som beskytter menneskerettighetene. Vi tolererer ikke hatretorikk eller diskriminering. Vi er åpne på at vi vil være med i EU. Finland er et land med flere kulturer og flere språk, sa Orpo.

Sannfinländarnas nye leder Jussi Halla-aho er en omstridt figur som tilhører partiets ytterste høyrefløy.

Et alternativ til den nåværende regjeringskoalisjonen er at partiet erstattes med Svenska folkpartiet i Finland og Kristdemokraterna.

Göran Djupsund, professor i statsvitenskap ved Åbo Akademi, sier det er en dramatisk dag i finsk politikk.

– Det er historisk i den betydning at vi ikke har hatt en tilsvarende regjeringskrise siden midten av 1990-tallet, sier han.

Djupsund utelukker ikke at utfallet kan bli utskriving av nyvalg.

