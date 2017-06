Puerto Rico vil bli delstat i USA

Deltakelsen i den rådgivende folkeavstemningen var kun 23 prosent, men Puerto Ricos guvernør Ricardo Rossello mener at resultatet sender et tydelig signal til den amerikanske kongressen.

97,2 prosent ønsket at Puerto Rico blir en delstat i USA, 1,5 prosent stemte for uavhengighet og 1,3 prosent ønsket ingen forandring.

Puertoricanerne har stemt over sin egen status fire ganger. Sist gang var i 2012. Da ville 54 prosent endre status, og drøyt 61 prosent sa de foretrakk å gjøre territoriet til USAs 51. delstat. Den avstemningen førte ikke til noen endring.

– Kolonialisme er ikke et alternativ for Puerto Rico. Det er et spørsmål om borgerrettigheter. På et tidspunkt må USA svare på kravet fra 3,5 millioner innbyggere som ønsker fullstendig demokrati, har Rossello uttalt.

Puerto Ricos innbyggere har amerikansk statsborgerskap, men de kan ikke stemme i presidentvalget. Puerto Ricos medlemmer i Kongressen har begrenset fullmakt.

Kongressen i Washington har siste ord om det blir endring i territoriets politiske status.

