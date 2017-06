Merkel gratulerer Macron

Merkels talsperson Steffen Seibert skriver på Twitter:

– Mine hjerteligste gratulasjoner til Emmanuel Macron for hans store fremgang i den første runden. En stemme for reform.

Resultatet etter første runde viser at Macrons nye sentrumsparti Republikken på vei og koalisjonspartneren MoDem ligger an til å få over 32 prosent av stemmene.

Valget til nasjonalforsamlingen holdes i to omganger. 18. juni vil alle 577 representanter være klare.

