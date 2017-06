Macrons parti danker ut rivalene 

Nå får nasjonalforsamlingen et «nytt ansikt», lover statsminister Édouard Philippe.

Macrons nye sentrumsparti Republikken på vei og koalisjonspartneren MoDem endte opp med 32,3 prosent i den første runden. Republikanerne fikk 21,6 prosent, ifølge AFP.

Holder prognosene stikk, vil resultatet være knusende for de gamle partiene som har vært vant til å styre Frankrike.

Macrons liste er full av kandidater som aldri har vært i politikken før.

– Han står for et brudd med alt det gamle, sier forsker Marte Mangset ved HiOA.

– Det er brudd med de klassiske partiene, brudd med de gamle politikerne. Det er en enorm fornyelse av hele det politiske systemet, sier hun.

Stort flertall

Hvor stor uttellingen blir i antall mandater, er ikke klart før etter runde to neste søndag. Men ifølge prognosene ligger koalisjonen an til å få minst 390 seter – altså minst 101 seter mer enn hva som trengs for å sikre flertallet.

Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved UiO, mener forklaringen er todelt.

– Presidenten har hatt en heldig hånd med veldig mye, også internasjonale saker. Emmanuel Macron og hans regjering har greid seg bra. Mens de tre store opposisjonspartiene har hatt mer eller mindre åpne kriser å slite med, sier han.

Velgerne sviktet

Samtidig er valgdeltakelsen historisk lav. Under 50 prosent av de stemmeberettigede deltok i første runde, ifølge prognosene søndag kveld.

Statsministeren mener forklaringen ligger i krisen hos opposisjonen.

– Andelen hjemmesittere er en konsekvens av demobiliseringen av politiske grupper som ikke har vært i stand til å få ny vind i seilene etter at de tapte presidentvalget, sier Philippe.

Ifølge Mangset har mange velgere resignert.

– Det er et tegn på at det er en del som ikke har latt seg beruse og begeistre. Det er folk som tenker at de ikke vil stemme på noen, at politikerne er råtne, alle sammen, sier hun.

Et politisk jordskjelv

Situasjonen er et politisk jordskjelv for de etablerte partiene. Spesielt Sosialistpartiet ligger an til å bli liggende igjen i ruiner.

Sosialistpartiet og to allierte partier får til sammen en oppslutning på rundt 10 prosent i prognosene. Det vil gi dem mellom 15 og 35 mandater i nasjonalforsamlingen hvis runde to forløper på samme måte.

I dag har Sosialistpartiet alene 280 seter i forsamlingen.

Det konservative partiet Republikanerne får en oppslutning på rundt 21 prosent i prognosene sammen med to allierte partier. De tre høyrepartiene spås til sammen mellom 85 og 132 seter, ned fra 227 i dag.

Frykter monopol

Flere opposisjonspolitikere sier de frykter at Macrons koalisjon skal bli så dominerende at det franske demokratiet svekkes.

– Det er ikke rett at Macron skal få monopol på nasjonalforsamlingen, sier Sosialistpartiets partisekretær Jean-Christophe Cambadélis.

– Hvis det absolutte flertallet hans nå blir enda større, vil han i praksis ikke møte noen opposisjon. Vi vil få en nasjonalforsamling uten kontrollerende makt og uten mulighet til demokratisk debatt. Det har vi ikke råd til, advarer han.

(©NTB)