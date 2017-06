FN: Over 125.000 afghanere fordrevet hittil i år

Bare i de to siste ukene er mer enn 22.000 mennesker drevet fra sine hjem, skriver FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) i en ny rapport. Det er økning med 28 prosent fra samme periode i fjor.

Områder som Kabul, som tidligere har blitt sett på som trygge områder, har blitt jevnlig angrepet av Taliban og andre militante islamister. Hundrevis av sivile har blitt skadd og drept siden januar.

Taliban kunngjorde under sin våroffensiv sent i april at det kommer til å bli tøffe kamper fremover som kan føre til at enda flere sivile blir drept og at flere mennesker blir tvunget fra sine hjem.

Konflikten i Afghanistan har drevet over 125.000 mennesker fra sine hjem. Her fra eksplosjonen i Kabul 31. mai.

