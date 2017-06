Duket for tøffe regjeringsforhandlinger i Kosovo

En allianse ledet av tidligere geriljaledere ble størst i søndagens valg, men da nesten alle stemmene var telt opp mandag, var det klart at ingen av de tre største politiske grupperingene vil kunne danne regjering alene.

Alliansen som gjorde det best – med rundt 35 prosent av stemmene – består av tre partier som alle ledes av menn som var aktive under krigen mot Serbia. Alliansen er kritisk til de EU-ledede forhandlingene som skal føre til en normalisering av forholdet til Serbia, og som også betyr at Kosovos serbiske områder får større selvstyre.

Alliansens statsministerkandidat er den tidligere geriljakommandanten Ramush Haradinaj, som Serbia anklager for krigsforbrytelser. Tidligere i år satt han fengslet i Frankrike i fire måneder fordi Serbia krevde ham utlevert. Utleveringsbegjæringen ble til slutt avvist, og Haradinaj kunne vende hjem til Kosovo.

Omstridte metoder

Haradinaj trenger imidlertid en regjeringspartner for å kunne sikre seg parlamentarisk flertall, og ingen av de to andre politiske grupperingene synes å støtte ham.

Den ene er det venstreorienterte og nasjonalistiske partiet Vetevendosje (Selvbestemmelse), som ledes av den tidligere studentlederen Albin Kurti. Partiet fikk rundt 27 prosent av stemmene, en dobling fra forrige valg.

Partiet er kjent for å kaste tåregassgranater inn i nasjonalforsamlingen når den vedtar noe partiet er uenig i. Det skjedde blant annet da grenselinjen mellom Montenegro og Kosovo skulle vedtas, en avtale som partiet mener betyr at Kosovo gir fra seg territorium, men som er nødvendig for at landets innbyggere skal kunne reise til EU-land uten visum.

Moderate på tredjeplass

Den andre alternative samarbeidspartneren er den mer moderate og EU-vennlige koalisjonen til avtroppende statsminister Isa Mustafa, som måtte nøye seg med rundt 26 prosent av stemmene og tredjeplassen.

Uansett hvem som skal lede landet framover, er utfordringene store i et land der over halvparten av befolkningen er under 30 år, og den offisielle arbeidsledigheten på 27,5 prosent.

Innbyggernes tillit til politikerne er lav på grunn av omfattende korrupsjon, og valgdeltakelsen var kun på 41,40 prosent.

– Kosovos politiske eliter er preget av kriminalitet, korrupsjon og nepotisme, heter det i en rapport fra International Institute for Middle-East and Balkan Studies i Slovenia.

