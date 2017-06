Cosby-forsvaret hadde kun ett vitne

Cosbys forsvarer Brian McMonagle forsøkte å fremstille Andrea Constand, som ifølge tiltalen ble dopet ned og seksuelt misbrukt av Cosby, som en løgner.

McMonagle viste til at hun har sagt at hun brøt all kontakt med Cosby etter det påståtte overgrepet i 2004, men at hun i de to månedene etterpå ringte til ham over 50 ganger.

Forsvareren hevdet også at hun hadde oppgitt ulike datoer for når det påståtte overgrepet fant sted.

McMonagle sa i retten mandag at Cosby og Constand var elskere som simpelthen nøt hemmelige romantiske øyeblikk. Påtalemyndigheten grep inn:

– Å dope noen ned og sette dem i en posisjon der du kan gjøre det du vil mot dem, er ikke romantisk. Det er kriminelt, sa påtaleansvarlig Kevin Steele.

Påtalemyndigheten har brakt 13 kvinner inn i rettssalen for å vitne mot Cosby, i et forsøk på å slå fast at Cosbys oppførsel er del av et mønster. Men forsvareren innkalte kun ett vitne.

Det er ventet at juryen, som består av sju menn og fem kvinner, skal få overlevert saken senere mandag. Cosby risikerer ved en eventuell domfellelse å måtte tilbringe resten av livet i fengsel.

Cosbys forsvarerteam har hevdet at komikeren er nærmest blind og at han derfor ikke kan tiltales.

Bill Cosby er tiltalt for å ha dopet ned og seksuelt misbrukt Andrea Constand (44) i sitt hjem i en forstad til Philadelphia i 2004. Selv hevder han at det var frivillig.

(©NTB)