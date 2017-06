USA-støttede styrker hevder å ha tatt kontroll over bydel vest i Raqqa

I en uttalelse fra opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF) søndag heter det at styrkene har befridd bydelen Al-Romaniya etter to dager med kamper.

Under kampene skal tolv IS-krigere har blitt drept, men SDF har ingen opplysninger om eventuelle egne tap.

Alliansen har fra før av tatt kontroll over et nabolag øst i byen, Al-Meshleb.

Raqqa har vært kontrollert av IS siden 2014, og regnes som et svært viktig senter for jihadister både i Syria og Irak.

SDF, som består både av kurdiske og arabiske styrker, har brukt sju måneder på å rykke fram mot byen før den sist tirsdag varslet at gruppa hadde krysset bygrensen.

Verdens barnefond UNICEF har advart om at kampene om byen truer over 40.000 barn. Mange av dem er fanget midt i kryssilden.

Volden har ført til at mange av innbyggerne har lagt på flukt, og om lag 80.000 barn bor nå i midlertidige leire, ifølge UNICEF.

Fredag opplyste eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at 17 personer var drept i over 25 flyangrep i løpet av natten. Tolv av dem befant seg i en internettkafé, ifølge gruppen.

(©NTB)