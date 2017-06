Trump kaller Comey feig 

«Jeg mener James Comeys lekkasjer vil bli langt mer framtredende enn noen noensinne trodde var mulig. Fullstendig ulovlig? Veldig 'feigt!'», skriver Trump i en Twitter-melding søndag.

Comey forklarte seg om saken i en åpen høring i Senatet torsdag. Der sa den avsatte FBI-sjefen at han hadde gitt et referat fra sine samtaler med Trump til en «venn» og bedt vedkommende om å lekke det til pressen. Vennen ble identifisert som en professor ved Columbia-universitetet i New York.

Comey beskylder Trump for å ha lagt press på ham for å få stanset FBIs etterforskning av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, som allerede i februar måtte gå av på grunn av sin kontakt med Russland.

Trump avsatte Comey i begynnelsen av mai.

Etter torsdagens høring har presidenten flere ganger gått hardt ut mot Comey på Twitter.

