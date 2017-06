Sky News: May og nordirsk partileder klare for regjeringssamtaler tirsdag

DUP-leder Arlene Foster opplyser til den britiske TV-kanalen at hun skal møte May i London.

Nyheten blir kjent etter at Statsministerens kontor kom med en misvisende melding om at de to partiene allerede var blitt enige om prinsippene i en samarbeidsavtale.

De to partiene er blitt enige om å diskutere et samarbeid, men en avtale er ennå ikke inngått.

Mays konservative parti mistet sitt rene flertall i Underhuset i valget torsdag, og partiet trenger nå støtte fra åtte representanter fra andre partier for å sikre seg parlamentarisk støtte for sin politikk.

DUP vant ti plasser i Underhuset.

May har fått kraftig kritikk også fra sine egne etter at De konservative må nøye seg med å danne mindretallsregjering etter det dårlige valgresultatet.

Statsministeren utlyste nyvalget i april for å sikre seg et sterkere mandat i Brexit-forhandlingene, men i løpet av noen ukers valgkamp har oppslutningen om partiet rast.

