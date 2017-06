Sessions vil vitne for Senatets etterretningskomité

Det er ventet at han vil svare på beskyldninger fra tidligere FBI-direktør James Comey som selv vitnet for den samme komiteen torsdag.

– Med tanke på meldinger angående Hr. Comeys nylige forklaring for Senatets etterretningskomité, er det viktig at jeg får en mulighet til å ta opp disse sakene i det rette forum, skrev Sessions i et brev til senator Richard Shelby ifølge amerikanske medier.

– Senatets etterretningskomité er det mest hensiktsmessig forum for slike saker, siden den har gjennomført en undersøkelse og har tilgang til relevant gradert informasjon, skrev han videre.

Shelby leder komiteen i Senatet der det var meningen at Sessions skulle ha forklart seg tirsdag vedrørende spørsmål om justisdepartementets budsjett. Han skriver i brevet at han i stedet vil sende en stedfortreder til den høringen og selv møte for etterretningskomiteen.

Comey hevdet i Senatet at Sessions kan ha hatt et tredje urapportert møte med Russlands ambassadør Sergej Kisljak.

