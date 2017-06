Nasjonal front skuffet over dårlig valg

Partiet på ytre høyresiden har i dag to plasser i nasjonalforsamlingen, og hadde på forhånd håpet å få minst 15 mandater ved valget.

– Jeg tror vi har betalt prisen for den lave valgdeltakelsen, sier Le Pens nestleder Florian Philippot søndag kveld.

Da viste prognosene at Nasjonal front ligger an til å få mellom 13,1 og 14 prosent av stemmene. I det kompliserte franske valgsystemet innebærer det at partiet kan få mellom én og ti representanter i nasjonalforsamlingen.

Valgdeltakelsen ser ut til å ha vært historisk lav i første runde av parlamentsvalget. Bare rundt halvparten av velgerne stemte.

Le Pen fikk 33,9 prosent av stemmene i avgjørende runde av presidentvalget i mai, mot Emmanuel Macrons 66,1 prosent.

Macron og hans parti Republikken på vei vant en overveldende seier også i søndagens valg, og ligger an til å ha fått én av tre stemmer.

