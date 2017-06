Macrons bevegelse spås storeslem i valget

Søndag morgen klokka 8 åpnet valglokalene og franskmennene kunne begynne å stemme i det som ligger an til å bli en ny triumf for Macron.

Meningsmålinger tyder på at det kan bli et politisk jordskjelv i et land der Sosialistpartiet og høyrepartiet som nå kaller seg Republikanerne, har skiftet på makten i årevis. Spørsmålet er trolig ikke om Macrons parti La Republique en marche vinner, men hvor stor seieren blir.

For en måned siden hadde partiet knapt noen kandidater. Men etter Macron vant presidentvalget i mai, stiller det som nå med kandidater over hele landet.

Større valgdeltakelse?

Sammen med sentrumspartneren Modem kan partiet vinne opptil 400 plasser, ifølge meningsmålinger. Det trengs 289 plasser for å få rent flertall.

Det er også spådd at valgdeltakelsen vil bli på cirka 60 prosent, noe som er større enn vanlig. I første valgrunde i 2012 var den på 56 prosent.

Valget skjer i to omganger, og den andre runden holdes neste søndag.

De fleste steder vil valglokalene holde åpent fram til klokka 18. I de største byene stenger de først 20.00.

Etablerte partier taper

I den nåværende nasjonalforsamlingen er det Sosialistpartiet som er størst, med 280 plasser, mens høyrepartiet Republikanerne har 194.

Ifølge målingene risikerer sosialistene å miste opptil 250 av plassene, noe som i så fall vil være partiets dårligste valg på 25 år. Republikanerne spås å miste cirka halvparten av plassene og havne på rundt 100.

Nasjonal front hadde før Macron feide Marine Le Pen av banen i presidentvalget, regnet med å sikre seg mange plasser i nasjonalforsamlingen, men ser nå kun ut til å gå fra to til 15 plasser.

Frykter monopol

Flere opposisjonspolitikere, både fra venstre- og høyresiden advarer om at det ikke vil være bra om Macrons sentrumsbevegelse blir for dominerende.

– Frankrike vil ikke ha godt av at et parti får monopol, sier avtroppende statsminister Bernard Cazeneuve, ifølge Reuters.

Jean-Luc Mélenchon, leder for det venstreorienterte partiet La France insoumise (Det ukuelige Frankrike) advarer også mot at Macrons overtak kan bli usunt. Partiet til Mélenchon ligger an til å bli større enn Sosialistpartiet.

Liberal økonomisk politikk

La Republique en marche ønsker blant annet å gjøre arbeidsmiljølovene mer fleksible og å skjerpe sikkerhetspolitikken ved å gi politiet økte fullmakter.

Valget på ny nasjonalforsamling avholdes i to runder. I kretser der ingen av kandidatene greier å sikre seg over halvparten av stemmene i første runde, blir det omkamp mellom de kandidatene som har fått over 12,5 prosent av stemmene.

Det skal velges til sammen 577 kandidater, og i alt 7.881 kandidater stiller til valg.

