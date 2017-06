Korrupsjon og krigsforbrytelser bakteppe for valget i Kosovo

Det er nå ni år siden kosovo-albanerne kunne feire løsrivelsen fra Serbia, men fortsatt er forholdet til nabolandet og Kosovos serbiske minoritet svært anstrengt. Samtidig florerer korrupsjonen, og enkelte av landets ledere risikerer å bli siktet for krigsforbrytelser i en ny domstol i Haag.

Valglokalene åpnet klokka 7 norsk tid og vil holde åpent til klokka 19. De første resultatene er ventet søndag kveld.

I hovedstaden Pristina var det søndag morgen køer utenfor valglokalene tross regnvær.

– Dette valget er et åpent kapittel, sier Ekrem Haziri, en av velgerne, til AFP.

– Det er på tide å få slutt på det store misbruket av skattebetalernes penger. Vi trenger en regjering som vil ta vare på sitt eget folk, sier han.

Kosovos Macron

Kampen om å bli landets nye statsminister står mellom den tidligere geriljakommandanten Ramush Haradinaj, som Serbia anklager for krigsforbrytelser, og den avtroppende finansministeren Avdullah Hoti, som har fått kallenavnet «Kosovos Macron» etter den nye franske presidenten.

Hoti er proeuropeisk og har lovet kamp mot korrupsjonen, mens Haradinaj har kritisert de EU-ledede samtalene mellom Serbia og Kosovo, som skal bidra til å normalisere forholdet mellom de to landene.

Hvis Hoti og hans sentrum-høyre-koalisjon vinner, vil han trolig måtte søke støtte hos opposisjonspartiet Vetevendosje (Selvbestemmelse), som ledes av studentlederen Albin Kurti. Partiets tilhengere kastet nylig tåregasspatroner inn i nasjonalforsamlingen for å hindre at forsamlingen vedtok en lov som fastsetter landets grense mot Montenegro.

Ifølge eksperter er det vanskelig å spå hvem som vil vinne valget, som ble utlyst av president Hashim Thaci etter at nasjonalforsamlingen vedtok et mistillitsforslag mot regjeringen i mai.

Risikerer rettsforfølgelse

Den nye regjeringen må hanskes med en ny krigsforbryterdomstol som skal etableres i Haag.

Den skal blant annet behandle saker mot tidligere medlemmer av den kosovo-albanske geriljaen UCK, som anklages for å ha begått krigsforbrytelser under krigen mot Serbia på slutte av 1990-tallet.

Ifølge spekulasjoner risikerer både president Thaci og presidenten i den nåværende nasjonalforsamlingen, Kadri Veseli, å havne på listen over tiltalte.

Kosovos serbiske minoritet, som består av drøyt 100.000 personer, skal velge ti av representantene i den 120 plasser store nasjonalforsamlingen.

Nylig kom ambassadene til Tyskland, Italia, Storbritannia og USA en felles kunngjøring der de uttrykker stor bekymring for rapporter om at spesielt serbere er blitt utsatt for trusler og trakassering under valgkampen.

