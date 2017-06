USA-støttede styrker melder om framgang i Raqqa

Den USA-støttede opprørsalliansen SDF består i hovedsak av syriske kurdere fra YPG-militsen.

Med støtte fra den USA-ledede koalisjonen mot IS har de gjennom en flere måneder lang offensiv gradvis festet grepet rundt Raqqa.

Tidligere denne uka gikk SDF-krigere for første gang inn i byen fra øst. Lørdag kjempet de seg også inn i Raqqa fra vest, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– SDF erobret den vestlige halvdelen av bydelen Al-Sabahiya og styrker sine stillinger der, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman.

– Deretter rykket de nordover til distriktet Al-Romaniya, hvor de nå kjemper mot IS, tilføyer han.

Harde kamper

I en uttalelse fra SDF bekrefter opprørsalliansen at dens krigere stormet Al-Romaniya lørdag. De står nå i voldsomme kamper i distriktet, heter det videre.

IS tok i 2014 kontroll over nordsyriske Raqqa, hovedstad i provinsen med samme navn. Siden har byen fungert som en slags hovedstad for ekstremistgruppas aksjoner i Syria, Irak og andre steder.

Luftangrep

SDF kunngjorde i november i fjor sin offensiv for å erobre Raqqa. Siden har den kurdisk-arabiske alliansen spist seg inn på IS' territorier nord, vest og øst for byen. SDF får støtte fra den USA-ledede koalisjonen i form av både luftangrep, spesialsoldater, våpen og utstyr.

FN har uttrykt dyp bekymring over situasjonen for de sivile i Raqqa under offensiven.

– I de siste ukene har vi sett en skremmende økning i antall meldinger om drepte og sårede som følge av flyangrep og beskyting, og meldinger om skader på sivil infrastruktur, sa Linda Tom i FNs nødhjelpskontor OCHAs Syria-avdeling torsdag.

Mange har flyktet

95.000 personer skal ha flyktet fra byen i forkant av offensiven som ble igangsatt tidligere denne uka. Anslagsvis 220.000 mennesker bodde i Raqqa før krigen i Syria brøt ut.

I tillegg til Al-Sabahiya vest i byen, kontrollerer SDF også bydelen Al-Meshleb i øst. Men styrkene sliter med framrykningen i nord, der IS har et militærkompleks, kjent som Divisjon 17.

Offensiven mot Raqqa skjer parallelt med at IS er i ferd med å jages helt ut av i storbyen Mosul i Nord-Irak.

