Ti afghanske soldater drept i amerikansk luftangrep

En lokal politiker opplyser at angrepet rammet Loy Bagh-området i Nad Ali-distriktet.

En talsmann for provinsens guvernør hevder imidlertid at kun to mennesker ble drept og to såret.

Ifølge de amerikanske styrkene i Afghanistan skal hendelsen granskes.

I Helmand har opprørsgruppen Taliban kontroll over store områder, mens de er involvert i kamper med afghanske regjeringsstyrker i resten av provinsen.

Tidligere var britiske og danske soldater utplassert her.

