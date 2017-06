Russland vil bistå i Qatar-krisen

Lavrov uttrykker bekymring for opptrappingen og sier at Russland ønsker at konflikten løses med dialog.

– Vi kan ikke være fornøyd med en situasjon når forholdet mellom våre partnere forverres. Vi er tilhengere av å løse enhver uenighet med dialog, sa Lavrov da han lørdag tok imot Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahmen Al-Thani i Moskva.

Qatar forsøker å samle støtte internasjonalt for at Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater og Egypt skal avslutte boikotten de innførte mot landet sist mandag. Fredag var utenriksministeren i Berlin.

Ifølge Lavrov er Russland rede til å gjøre alt det kan for å bidra til å løse krisen. Han sier også at man trenger å stå samlet for å bekjempe terrorisme.

Fredag ba USAs utenriksminister Rex Tillerson de fire landene om å avslutte boikotten fordi det skader kampen mot IS og USAs militære engasjement i regionen. Men han sa samtidig at Qatar må gjøre mer for å bekjempe ekstremisme.

Landene som boikotter Qatar, misliker at den lille og styrtrike golfstate fører en utenrikspolitikk som ofte har vært på kant med deres egne interesser. Blant annet er Qatar er ett av få sunniarabiske land i regionen som samarbeider med sjiastyrte Iran.

De anklager også Qatar for å støtte Nusrafronten i Syria, samt Det muslimske brorskapet, som ble forbudt i Egypt etter militærkuppet sommeren 2013.

