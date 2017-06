Reuters: Amerikanske soldater hjelper Filippinene med å nedkjempe IS 

Hundrevis av væpnede IS-tilhengere gikk nylig til angrep på byen, som ligger på øya Mindanao i de muslimskbefolkede områdene sør i Filippinene.

– På forespørsel fra Filippinenes regjering, hjelper amerikanske spesialstyrker filippinske regjeringsstyrker under de pågående operasjonene i Marawi, opplyser en talsperson for den amerikanske ambassaden i Manila til Reuters lørdag.

Fram til nå har det ikke vært bekreftet at filippinske myndigheter har bedt om amerikansk hjelp.

Opprørerne har gjemt seg i boligområder i Marawi, og de skal ha tatt en rekke gisler. Mange sivile har flyktet fra byen.

Kampene har fått president Rodrigo Duterte til å erklære unntakstilstand i de sørlige områdene av landet.

De ytterliggående islamistene rykket inn i byen i slutten av mai. Offensiven har skapt frykt for at IS er i ferd med å få fotfeste sørøst i Asia.

