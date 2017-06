Offer ber dommer avslutte Polanski-saken

Samantha Geimer var bare 13 år gammel i 1977 da nå 83 år gamle Polanski ble tiltalt for seksualforbrytelsen. Hun har lenge støttet Polanskis forsøk på å få avsluttet den seiglivede saken som begrenser hans frihet. Fredag snakket i retten i Los Angeles.

– Jeg ber deg innstendig vurdere og iverksette tiltak som kan få satt et endelig punktum for denne saken som et tegn på nåde for meg selv og min familie, sa den nå 54 år gamle kvinnen til dommer Scott Gordon.

– Jeg ønsker ikke å måtte forklare barnebarnet mitt hvorfor hun ikke kan gå ut eller ta telefonen, hvorfor det er kameraer utenfor huset og hva som skjedde med bestemamma i 1977.

Dommeren takket

Geimer bor i dag i Hawaii og ble fulgt til fredagens høring av sin ektemann, som hun har vært gift med i snart 30 år. Geimer, som har tre sønner, har sagt at hun har tilgitt Polanski.

Hun kom med flere forslag om hvordan saken kan avsluttes, blant annet at den avvises eller at en eventuell straff anses som allerede sonet da Polanski satt inne i 42 dager i forbindelse med en psykiatrisk evaluering. Geimer foreslo også at dommeren kan åpne de forseglede dokumentene som Polanski hevder beviser at han inngikk en avtale med den første dommeren i saken.

Lang kamp

Oscar-vinneren har vært landflyktig siden han rømte til Frankrike i 1978 for å unngå rettssaken der han ville stått tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig. Punktet om at han hadde dopet ned og voldtatt jenta ble frafalt.

Polanski fryktet dommeren ville gå tilbake på avtalen han sier ble inngått. Advokatene hans har kjempet i årevis for å få avsluttet saken og få fjernet en internasjonal arrestordre som har begrenset hans opphold til Frankrike, Sveits og Polen.

Det forhindret Polanski fra å motta Oscar for beste regissør for «The Pianist» i 2002. Han ble også Oscar-nominert for «Chinatown» (1974) og «Tess» (1979).

(©NTB)