Minst ti båtflyktninger døde i Middelhavet

Åtte lik ble lørdag funnet utenfor Libyas kyst, i en oppblåsbar båt som kan bære opptil 120 passasjerer, opplyser den libyske kystvakten. Oberst Fathi al-Rayani anslår at «minst 100 mennesker er savnet etter hendelsen utenfor Garabulli, rundt seks mil øst for Tripoli».

En AFP-reporter som var med kystvakten på patrulje, sier de døde ble funnet inni båten, som lufta hadde gått ut av.

Samtidig opplyser en spansk hjelpeorganisasjon at to migranter døde i Middelhavet under en redningsoperasjon der over 1.058 andre ble berget lørdag. Spanske Proactiva Open Arms og fem andre organisasjoner bidro i bergingsarbeidet etter å ha støtt på flere smuglerbåter.

Tilstanden for to av de overlevende båtflyktningene er kritisk, opplyser Laura Lanuza i den spanske organisasjonen.

Libya er det fremste utfartsstedet for menneskesmuglere som sender skrøpelige båter, ofte fullpakket med migranter og flyktninger, ut på Middelhavet med kurs for Europa. Flere tusen mennesker har de siste årene mistet livet under den farlige reisen.

Ifølge FNs flyktningkontor har rundt 61.250 migranter og flyktninger ankommet Italia over Middelhavet så langt i år. 1.778 er døde eller savnet.

Torsdag og fredag ble over 900 båtflyktninger berget utenfor Libya, opplyser den italienske kystvakten. En talsmann for den libyske marinen sier samtidig at kystvakten fredag stanset fem gummibåter og to trebåter med over 570 migranter om bord.

(©NTB)