May og DUP enige om skisse til samarbeidsavtale

– Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet (DUP) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, opplyser statsminister Theresa Mays kontor lørdag.

De konservatives partitopp Gavin Williams reiste til Belfast lørdag for samtaler med DUP. Med sine ti plasser i det britiske Parlamentet kan det sosialkonservative, EU-kritiske partiet sikre flertall som støtteparti for Mays regjering.

Detaljer skal diskuteres

Detaljene i samarbeidsavtalen skal diskuteres på et regjeringsmøte mandag, melder BBC. Partiene skal ikke danne noen regjeringskoalisjon. I stedet skal De konservative regjere med DUP som støtteparti.

Samarbeidsmodellen kan sammenlignes med den norske Høyre-Frp-regjeringens mindretallsregjering, som har parlamentarisk støtte fra Venstre og KrF.

De konservative mangler etter torsdagens valg åtte mandater for å ha rent flertall i den britiske nasjonalforsamlingen.

Abortmotstand

DUP er et konservativt, protestantisk parti som støtter utmeldelsen fra EU, men som samtidig ønsker en «myk» grenseovergang mellom Nord-Irland og EU-landet Irland.

Partiet har også markert seg som motstander av abort og likekjønnede ekteskap, noe som har skapt uro i deler av Mays parti.

Blant dem som er bekymret, er lederen for de skotske konservative, Ruth Davidson, som er lesbisk og planlegger å gifte seg med kjæresten sin i nær fremtid. Hun sier hun har gitt May klar beskjed om at det finnes viktigere ting for henne enn partiet.

– En av dem er landet, en annen er rettighetene til LHBTI-personer, sier Davidson til BBC.

