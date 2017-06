Kraftsalve fra aktoratet i Cosby-saken

Fredag presenterte aktoratet det de mener er det mest ødeleggende beviset mot ham, et ti år gammelt vitneprov om at han ga beroligende piller til kvinner han ville ha sex med.

I løpet av de fem dagene saken har pågått i Norristown utenfor Philadelphia, har påtalemyndigheten ført tolv vitner. Mandag er det forsvarets tur til å legge fram sin side av saken.

Da han vitnet under ed i 2005, sa Cosby at han hadde fått flere resepter for såkalte Quaaludes i 1970 og tilbød det nå forbudte middelet til andre. Han svarte bekreftende da han ble spurt om han tenkte at han skulle bruke pillene på unge kvinner han ville ha sex med.

Bill Cosby er tiltalt for å ha dopet ned og seksuelt misbrukt Andrea Constand (44) i sitt hjem i en forstad til Philadelphia i 2004. Selv hevder han at det var frivillig.

I en pause fredag åpnet Cosbys talsmann Andrew Wyatt for at komikeren kan komme til å vitne likevel. 79-åringen selv og hans advokat har ikke kommentert utsagnet, og forsvaret har heller ikke avslørt sin strategi eller hvilke vitner de har kalt inn.

(©NTB)