Flere afghanske og amerikanske soldater drept i Afghanistan

Det amerikanske luftangrepet rammet Loy Bagh-området i Nad Ali-distriktet i Helmand-provinsen sent fredag kveld. Tallet på ofre spriker. En lokal politiker opplyser at 10 afghanske soldater ble drept og 16 såret, mens en talsmann for provinsens guvernør hevder at kun to mennesker ble drept og to såret.

Ifølge de amerikanske styrkene i Afghanistan skal hendelsen granskes.

Lørdag vendte en afghansk soldat våpenet mot amerikanske soldater under en felles militæroperasjon i provinsen Nangarhar øst i landet. To amerikanske soldater ble drept og to såret, ifølge lokale myndigheter.

Verken Pentagon eller NATO-styrken i Kabul har bekreftet dette, men Det hvite hus opplyser at president Donald Trump orienteres løpende om hendelsene i Afghanistan.

Taliban tar ansvar

Den afghanske soldaten ble selv drept etter angrepet, ifølge Attahullah Khogyani, talsmann for Nangarhar-provinsens guvernør. Den islamistiske opprørsbevegelsen Taliban hevder å stå bak drapene på amerikanske soldater.

Det er imidlertid den mer ytterliggående islamistgruppa IS afghanske og amerikanske soldater sammen har kjempet mot i Nangarhar siden 2015.

Skyting i moské

I Helmand, der den amerikanske feilbombingen skjedde, har derimot opprørsgruppen Taliban kontroll over store områder. De er involvert i kamper med afghanske regjeringsstyrker i resten av provinsen. Tidligere var britiske og danske soldater utplassert her.

I Gardez, provinshovedstaden Paktia øst i landet, ble minst tre sivile drept da en væpnet mann åpnet ild under kveldsbønnen i en moské fredag. Ni andre ble såret i angrepet, opplyser innenriksdepartementet.

Minst 200 mennesker er drept og over 600 såret i terrorangrep i Afghanistan de siste to ukene. Lørdag ble det holdt nasjonal sørgedag for ofrene.

