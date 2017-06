Amerikanere marsjerer mot islamske lover i over 20 byer

Marsjene arrangeres av en organisasjon kalt ACT for America, som har som formål å bekjempe terror og fremme nasjonal sikkerhet. Nå vil medlemmene marsjere for å protestere mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.

Under enkelte av marsjene skal grupper på ytterste høyrefløy, som Oath Keepers og Three Percenters, sørge for vaktholdet.

Marsjene blir arrangert samtidig som muslimer i USA har meldt om flere angrep og negativ behandling enn tidligere. Blant annet har flere moskeer blitt utsatt for brannstiftelse og hærverk, kvinner som går med hijab blir oftere trakassert, mens muslimske skolebarn opplever økt mobbing, ifølge rapporter.

Flere forskere peker på at det er ytterliggående islamister som ønsker å erstatte amerikanske lover med sharialover, ikke flertallet av USAs muslimer.

– I den offentlige sfæren er det ikke påkrevd eller forventet at muslimer skal bruke sine lover i et land der de utgjør en minoritet, sier Liyakat Takim, professor i islamske studier ved McMaster University i Hamilton i Canada.

Likevel har til amerikanske delstater, blant annet Alabama, Arkansas, Arizona, Louisiana og Mississippi, allerede vedtatt lover som skal hindre at det gjøres bruk av utenlandske lover i rettssaker.

