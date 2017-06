AP: Republikanere reagerer på Comey-høring med kollektiv likegyldighet

Nyhetsbyrået AP skriver at republikanske politikere synes å være mer opptatt av hvordan Trump kan fremme republikansk politikk og sørge for at de vinner valget på en rekke plasser i Kongressen neste år.

I en tale fredag nevnte Senatets flertallsleder Mitch McConnell ingenting om Comey, som under torsdagens høring i Senatets etterretningskomité anklaget Trump for løgn og for utidig press i forbindelse med etterforskningen av presidentens tidligere sikkerhetsrådgiver og kontakten hans med Russland.

I stedet skrøt McConnell av hva Republikanerne har oppnådd under Trump, og han lovet at det vil komme mer.

I Representantenes hus var republikanerne fredag opptatt med å diskutere skatt og budsjettspørsmål, og heller ikke der ble Comey nevnt, ifølge AP.

Slik var det også under en republikansk konferanse i Utah.

– Det kan vi ikke si noe om, sier Spencer Zwick når han i et intervju blir spurt om en kommentar til Comey-høringen.

Zwick jobber som pengeinnsamler for republikaneren Paul Ryan, leder i Representantens hus.

(©NTB)