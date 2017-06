13 filippinske soldater drept i kamper med IS-tilhengere

Dermed er i alt 58 soldater drept etter at IS-tilhengere gikk til angrep på byen for to uker siden, ifølge offisielle tall.

På en pressekonferanse i Marawi lørdag ble det også opplyst at minst 138 opprørere og 20 sivile er drept i kampene så langt.

De 13 soldatene ble drept i harde kamper i byen fredag mens de blant annet gikk fra hus til hus for å finne IS-tilhengere som har forskanset seg i boligområder.

Det antas at hundrevis av ytterliggående islamister befinner seg i byen, og at sivile holdes som gisler av opprørerne.

