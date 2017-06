Valgnedtur for det skotske uavhengighetspartiet

Robertson fikk 18.478 stemmer i valgkretsen Moray nordøst i landet og tapte mot konservative Douglas Ross, som fikk 22.637 stemmer.

Det var ventet at torsdagens valg ville bli en skuffelse for Skottlands førsteminister Nicola Sturgeons parti. Valgdagsmålinger antyder at SNP får 34 seter i Parlamentet. Det er i så fall en kraftig nedtur etter brakvalget for to år siden, der de fikk de hele 56 av Skottlands 59 seter i Underhuset, mot seks plasser fem år tidligere.

Theresa May har uttalt at hun håpet skotter som er mot ny folkeavstemning om uavhengighet, ville stemme konservativt. Før valget hadde de konservative kun én representant fra Skottland i Underhuset.

