Sky News: DUP støtter ny May-regjering

Det konservative partiet med Theresa May i spissen oppnår ikke flertall i parlamentet etter torsdagens valg. Et samarbeid med DUP, som får ti representanter i parlamentet, kan være løsningen.

En kilde skal ha sagt til SkyNews at det ikke vil være «behov for en formell struktur» og at det er et «absolutt konservativt-DUP flertall».

