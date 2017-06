Saudi-Arabias allierte med terrorliste for Qatar

Det er den første, felles uttalelsen fra de fire landene siden mandag, da de kuttet båndene med emiratet som lenge har gått et sololøp innen utenrikspolitikken.

De presenterte listen bare timer etter at myndighetene i Qatar sa at landet ikke vil gi fra seg retten til å bestemme over egen utenrikspolitikk og avslo all innblanding.

– Denne listen er knyttet til Qatar og viser mistenkelig virksomhet som tegn på dobbeltheten i Qatars politikk, heter det i uttalelsen fra Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Egypt og Bahrain.

Ifølge landene viser listen at Qatar bekjemper terrorisme på den ene siden samtidig som golfstaten finansierer og støtter terroristorganisasjoner.

Listen inneholder imidlertid minst to navn som allerede er utpekt internasjonalt som finansieringskilder for terrorisme, og som Qatar faktisk har reagert mot, ifølge en tidligere rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet. De to finansieringskildene, Sad al-Ka'bi og Abd al-Latif al-Kawari, er blant dusinvis av personer og organisasjoner som blir navngitt.

– De fire landene er enige om å sette 59 personer og 12 organer på sin liste over terrorisme.

Det understrekes at landene ikke vil være skånsomme i sin behandling av denne typen aktivisme.

I tillegg til flere navn knyttet til Qatar, er det mange på listen fra Egypt, Bahrain og Libya.

