Qatar kaller Saudi-Arabias svarteliste for meningsløs

Qatars regjering mener at listen ikke har noen rot i virkeligheten og sier anklagene er totalt grunnløse. I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.

Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, som overraskende besøkte Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel i Berlin fredag, mener blokaden av Qatar vil skade regionen.

– Tiltakene som er iverksatt mot Qatar, bryter internasjonale lover og folkeretten. De vil ha negative følger for regionen, spesielt Golf-regionen, sier han.

På svartelisten står blant andre den åndelige lederen for Det muslimske brorskap, Yusuf al-Qaradawi, som har base i Qatars hovedstad Doha, samt flere hjelpeorganisasjoner som har fått økonomisk støtte av Qatar.

Lar seg ikke dirigere

Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater og Egypt presenterte listen bare timer etter at myndighetene i Qatar sa at landet ikke vil gi fra seg retten til å bestemme over egen utenrikspolitikk og avslo all innblanding.

– Denne listen er knyttet til Qatar og viser mistenkelig virksomhet som tegn på dobbeltheten i Qatars politikk, heter det i uttalelsen fra de fire landene.

Det er den første, felles uttalelsen fra de fire landene siden mandag, da de kuttet båndene med emiratet som lenge har gått et sololøp innen utenrikspolitikken.

Vil ha dialog

Qatars utenriksminister anklager de andre landene for en stadig sterkere opptrapping av konflikten, samtidig som han insisterer på at Qatar vil satse på dialog og diplomati.

Han sier også at flere land nå forsøker å få slutt på blokaden slik at det kan innledes forhandlinger.

Lørdag reiser han videre til Moskva for å møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Kuwait har tilbudt seg å megle i striden, og også Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt kontakt med landene ved Persiabukta, samt Iran, i et forsøk på å få i gang samtaler.

Qatar har et relativt godt forhold til sjiastyrte Iran, som Saudi-Arabia og andre sunnimuslimske land i regionen anser som sin erkefiende.

Flere nasjonaliteter

Landene som nå boikotter Qatar, mener at listen viser at den lille golfstaten med 2,5 millioner innbyggere bekjemper terrorisme på den ene siden og finansierer og støtter terror på den andre.

Listen omfatter 59 personer og tolv organisasjoner. De svartelistede personene er ikke bare fra Qatar, men også fra Egypt, Bahrain og Libya.

Minst to av navnene finnes allerede på en internasjonal terrorliste, og disse skal Qatar allerede ha reagert mot.

