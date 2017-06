Nordirske unionister bekrefter samtaler med May 

DUP-leder Arlene Foster sier på en pressekonferanse fredag at diskusjonene har som mål «å undersøke hvordan det kan være mulig å bringe stabilitet til vår nasjon i denne høyst utfordrende tiden», skriver BBC.

Foster gir dermed ikke svar på det mange spør seg om – nøyaktig hvordan et samarbeid med De konservative skal foregå. Trolig er det snakk om at en mindretallsregjering under Mays ledelse vil inngå en uformell avtale med DUP for å sikre støtte til toryene i Parlamentet.

May og De konservative gjorde et katastrofevalg torsdag da de mistet sitt flertall i Parlamentet.

Da stemmene fra 649 kretser var telt, hadde Labour 261 seter, mot De konservatives 318. Det kreves 326 seter for å få flertall, og dermed kan De konservative få et knapt flertall på to ved hjelp av DUP, som får ti seter.

