Nick Clegg mister plassen etter valget

Nederlaget var klart i morgentimene fredag. Nick Clegg var tidligere visestatsminister i Storbritannia da han som leder av Liberaldemokratene inngikk samarbeid med de konservative. Det skjedde etter valget i 2010 da David Cameron ble statsminister. Nå har han ikke lenger plass i Parlamentet.

Liberaldemokratene hadde for øvrig ni seter i Parlamentet før valget torsdag. Ifølge valgdagsmålingen ser det ut til at partiet nå får 14 seter.

Tidligere på natta uttalte Clegg at han ikke hadde noen tro på at Liberaldemokratene vil komme Theresa May til unnsetning og sikre konservativt flertall. På spørsmål fra ITV om han så noen sjanse for at hans parti vil gå inn og redde Mays flertall, sa den tidligere partilederen ganske enkelt – «Nei», melder Reuters.

