Minst 20 er drept i selvmordsangrep nær Bagdad

– En selvmordsbomber sprengte seg på markedet i Musayyib og drepte 20, heter det i en uttalelse fra innenriksdepartementet i Irak.

Minst 34 personer ble såret i angrepet i sentrum av byen som ligger om lag 60 kilometer sør for Bagdad, ifølge politi og helsepersonell.

Det forelå ingen umiddelbare meldinger om at noen har påtatt seg ansvar for angrepet, som rammet markedet klokken 11.30 lokal tid fredag. I en melding fra det IS-tilknyttede nettstedet Amaq heter det bare at angrepet var en martyrhandling rettet mot sjiamuslimer.

IS har den siste tiden påtatt seg ansvar for en rekke lignende selvmordsangrep.

