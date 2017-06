Statsminister Theresa May bekreftet på en pressekonferanse fredag ettermiddag at hun vil danne regjering til tross for at De konservative mistet flertallet i det britiske underhuset.

May sa De konservative vil samarbeide med «venner og allierte, og da spesielt i det nordiske unionistpartiet DUP» for å få flertall for sin politikk. May omtalte forholdet mellom de to partiene som «sterkt».

– Jeg vil nå danne en regjering som kan føre Storbritannia framover på dette kritiske tidspunktet for landet vårt, sa May, og trakk fram de forestående brexit-forhandlingene.

May lovet å holde seg til timeplanen, og sa at samtalene begynner om ti dager.

– Har legitimitet

Statsministeren sa videre at det landet trenger nå mer enn noen gang, er trygghet.

– Etter å ha sikret flest stemmer og seter, er det tydelig at De konservative og unionistene har legitimiteten til å sørge for det, sa May.

– Rettferdighet og like muligheter skal være kjernen ved alt vi gjør. Over de neste fem årene skal vi bygge et land der ingen personer eller samfunnsgrupper blir hengende etter. Et land der framgang og muligheter deles over hele Storbritannia, sa May.

– La oss sette i gang, avsluttet May pressekonferansen.

Møtte dronningen

May forlot statsministerboligen klokka 13.20 fredag for samtaler med dronning Elizabeth i Buckingham Palace. May skulle etter planen holdt pressekonferanse klokka 11 fredag. Det ble ikke noe av, og statsministeren svarte ifølge BBC heller ikke på spørsmål før hun satte seg inn i en ventende bil fredag ettermiddag.

Mays konservative parti fikk flest plasser i Underhuset i torsdagens valg, men fikk ikke flertall.