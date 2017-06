EU mener det haster med å få opp antall returer  

– Det er bred enighet i EU om at returarbeidet må forsterkes nå, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Han deltok fredag på et ministermøte i Luxembourg der returpolitikk var ett av temaene.

– Det er helt nødvendig med et godt samarbeid med opprinnelseslandene til de asylsøkerne som skal returneres. Det har ført til diskusjoner i EU om man i større grad bør knytte retur opp mot andre felt som er av interesse for opprinnelseslandene, sier Åmland.

Ministrene vedtok en erklæring der de fastslo at det fortsatt haster med å få opp andelen returer av personer uten lovlig opphold. I tillegg tok de til orde for bedre samordning av returpolitikk og visumpolitikk. Ministrene viser til at visumpolitikken er ett av flere verktøy som EU kan bruke for å øve press.

På møtet diskuterte de også oppfølgingen av en pakke med råd og anbefalinger som EU-kommisjonen la fram i vinter for å få fart på returene. EU-kommisjonen anbefalte blant annet økt bruk av internering av avviste asylsøkere.

En kartlegging viser ifølge diplomatkilder at medlemslandene i stor grad har fulgt opp anbefalingene.

