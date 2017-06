Corbyn: – Klar til å tjene landet

– Det er et fantastisk resultat for Labour ettersom folk stemte for håp. Unge og gamle gikk sammen i går, sier Corbyn fredag, ifølge BBC.

Corbyn har tidligere fredag uttalt at statsminister Theresa May må gå av etter det dårlige valgresultatet for Det konservative partiet. Han gjentok oppfordringen da han møtte pressen fredag formiddag. Labour-lederen sa videre at politikken har endret seg.

– Politikken kommer ikke til å gå tilbake til den boksen der den var tidligere, fortsatte Corbyn.

Han sa også at folket har fått nok av innstramminger og kutt i offentlige midler.

Corbyn sa videre at brexit-forhandlingene må fortsette, uavhengig av hvilket parti som danner regjering. Ifølge Reuters sier Corbyn videre at en handelsavtale med Europa er det viktigste elementet i de kommende brexit-forhandlingene.

