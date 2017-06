Catalonia trosser Madrid og holder avstemning om uavhengighet

– Ønsker du at Catalonia skal bli en uavhengig republikk?, er spørsmålet velgerne skal ta stilling til 1. oktober.

Catalonia, en region med 7,5 millioner innbyggere og som står for en femdel av Spanias BNP, har eget språk og tradisjoner. Det har lenge vært krav fra separatister om økt selvstyre.

Sentralregjeringen i Madrid har satt foten ned for tidligere forsøk på å gjennomføre folkeavstemning. Carles Puigdemont, som er øverste leder for regionmyndighetene i Catalonia, ønsker at avstemningen skal være bindende.

Catalonia, under daværende leder Artur Mas, gjennomførte i 2014 en avstemning som ikke var bindende. Over 80 prosent av de frammøtte stemte for uavhengighet, men frammøteandelen var lav – bare 2,3 millioner av de 6,3 millioner stemmeberettigede deltok.

Den symbolske avstemningen ble sett på med ublide øyne i Madrid, der regjeringen brakte saken til grunnlovsdomstolen, som felte sin dom og erklærte avstemningen ulovlig, selv om den altså ikke var bindende. Mas ble deretter stilt for retten og fradømt retten til å holde offentlige verv i to år.

