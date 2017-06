Britiske medier melder at May ikke vil gå av

Opplysningen er lagt ut av BBCs politiske redaktør på Twitter. Det er uklart hvem som er kilden.

– Statsministeren har ikke til hensikt å gå av, og arbeider for å danne en regjering basert på at partiet hennes er det største målt i både antall stemmer og seter i Parlamentet, skriver Laura Kuenssberg.

Også Sky News melder det samme, men kanalen oppgir heller ingen kilde.

Kuenssberg føyer til at May har et stort problem siden statsministeren skrev ut nyvalg fordi hun mente hun ikke hadde autoritet nok med det flertallet hun hadde tidligere.

– Hun har MYE mindre denne morgenen, skriver Kuenssberg.

Theresa May konstaterte før valget at hun ville gå av hvis hun tapte flertallet i Parlamentet.

– Hvis jeg bare taper seks seter, vil jeg tape valget, og Jeremy Corbyn vil sette seg ned for å forhandle med Europas presidenter og statsministere, skrev May i et Facebook-innlegg 20. mai, med henvisning til de kommende Brexit-forhandlingene.

