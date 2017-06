Baby tråkket i hodet av ku i Danmark

En elleve måneder gammel baby ble truffet i hodet, men kom unna uten alvorlige skader da kua løp løpsk fredag. En to år gammel jente ble tråkket i brystet og fikk et mindre hull i den ene lungen, opplyser politiet i Odense.

Ifølge politiet skjedde ulykken ved Det Fynske Dyrskue da en flokk kuer skulle fraktes fra stallen til utstillingsringen. Under flyttingen fikk ei ku panikk og løp ned flere tilskuere, skriver avisen Fyens.

I tillegg ble to sju år gamle jenter truffet av kua. En av dem brakk et bein, mens den andre fikk mindre, overfladiske skader i hodet, og undersøkes for en mulig brukket arm. I tillegg ble en 50 år gammel kvinne skadd ryggen, og en 58 år gammel mann fikk brystsmerter etter å ha falt.

Rundt 10.000 barn fra barnehager og skoler var til stede da ulykken skjedde på Dyrskuens første åpningsdag, skriver avisen.

