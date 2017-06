Børsoppgang i Storbritannia tross politisk usikkerhet

FTSE 100-indeksen i London steg med 0,6 prosent ved åpning fredag, og kort tid senere var oppgangen på 1,08 prosent.

Usikkerheten rundt Storbritannias politiske framtid, og dermed også omstendighetene rundt brexit-forhandlingene, bidro til å svekke pundet i etterkant av parlamentsvalget torsdag. Der gjorde statsminister Theresa May og de konservative et langt dårligere valg enn hva de hadde regnet med.

– Vi har kanskje politisk kaos, men FTSE finner lyspunkter etter en dramatisk natt, sier analytiker James Hughes i selskapet GKFX.

Da de første valgdagsmålingene ble offentliggjort torsdag kveld falt det britiske pundet nesten halvannen prosent. Med utsikter til et Parlament uten et tydelig flertall falt verdien av pundet fra 1,295 til 1,277 dollar umiddelbart etter at valgdagsmålingen kom ut, melder E24. Det var en nedgang på 1,4 prosent.

– Et svakere pund hjelper børsnoterte selskaper i Storbritannia, og støtter opp aksjemarkedene. Situasjonen vi har nå betyr at vi har en stor usikkerhet som kommer til å legge press på pundet, og det burde være godt nytt for FTSE 100 og britiske aksjemarkeder generelt sett, sier Hughes.

Også ved flere av de andre europeiske børsene registreres en oppgang ved åpning på ukas siste handledag. DAX 30 i Frankfurt var fredag morgen opp 0,76 prosent, mens CAC 40 i paris var opp 1,02 prosent.

