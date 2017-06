Valgsjokk i Storbritannia – May kan miste flertallet

De konservative ledet med opp mot 20 prosentpoeng på målingene da statsminister Theresa May selvsikkert utlyste nyvalg – stikk i strid med løftene hun hadde gitt om at nettopp det var noe hun ikke ville gjøre.

Nå kan det gå mot et sviende nederlag.

I en valgdagsmåling spås toryene 314 seter, tilbake fra et knapt flertall på 330 seter i dag. Det trengs 326 seter for å få flertall.

Valgdagsmålingen er gjennomført av Ipsos MORI og GfK for Sky News, BBC og ITV News.

Målingen viser Labour ligger an til å gå kraftig fram til 266 mandater. Labour har 232 seter i dag.

– Overmot, sier Labours Emily Thornberry til Sky News om Mays beslutning om å utlyse nyvalget.

Hun understreker at det fortsatt er tidlig, men betegner tallene som et nederlag for de konservative.

Skotske SNP får 34 mandater og Liberaldemokratene 14 mandater i målingen. I tillegg går 22 mandater til andre representanter.

UKIP ligger ifølge målingen ikke an til å få noen mandater.

(©NTB)