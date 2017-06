Forlenget varetektsfengsling for terrorsiktet 39-åring i Sverige

Avgjørelsen ble tatt bak lukkede dører torsdag.

Påtalemyndigheten har bedt om forlenget varetektsfengsling for å få mer tid til å etterforske angrepet 7. april, der fem personer ble drept.

Det er ventet at tiltalen først vil foreligge ved årsskiftet, og at påtalemyndigheten vil be om forlenget varetektsfengsling en rekke ganger fram til den foreligger. Den nåværende fengslingen gjelder fram til 6. juli.

Akilov er fra Usbekistan og hadde fått avslag på sin asylsøknad før terrorangrepet. Han deltok på møtet via en videolenke fra fengselet. Ifølge svenske medier er han blitt tynnere, og han satt først sammensunket.

Ifølge Aftonbladet har Akilovs opphold i fengsel vært preget av flere hendelser. Han skal blant annet ha anklaget personalet for rasisme og gjort Hitler-hilsninger.

I løpet av de to månedene som har gått siden han kjørte en lastebil rett inn i en folkemengde i sentrum av Stockholm, har politiet gjennomført 1.279 forhør og gjort cirka 30 beslag. Det er kommet inn tusenvis av tips.

Det har blitt meldt at Akilov hadde en tilknytning til IS.

