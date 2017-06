Første resultat fra britisk valg rundt midnatt

Det er ventet at valgresultatet fra Houghton and Sunderland South blir klart rundt midnatt. Her står et valgkorps på 1.000 personer klare. For nok en gang å bli britiske mestere i stemmeopptelling har de til og med en generalprøve, skriver avisa The Telegraph.

Resultatene fra de 649 andre valgkretsene følger så utover natta og morgentimene. Resultatet fra det første marginale setet Nuneaton i Warwickshire er ventet i 2-tiden norsk tid. Det sies at da De konservative vant dette setet fra Labour i 2015, visste daværende statsminister David Cameron at han hadde vunnet valget.

Klokken 3.30 er det ventet at resultatet er klart fra Jeremy Corbyns krets i Islington i London. Halvannen time senere kommer resultatet fra Theresa Mays valgkrets i Maidenhead.

Først ved lunsjtider fredag kommer resultatene fra de siste valgkretsene, men om Theresa May kan fortsette som statsminister blir klart langt tidligere enn det.

