Det hvite hus: Trump er ingen løgner

– Jeg kan definitivt slå fast at presidenten ikke er noen løgner, sier Det hvite hus' talskvinne Sarah Huckabee Sanders.

Hun fikk spørsmålet under et pressetreff i Det hvite hus etter at Comey kort tid i forveien i høringen i Senatets etterretningskomité sa at Trump-administrasjonen hadde spredt «løgner, enkelt og greit» og svertet både FBI og Comey.

Trumps private advokat Marc Kasowitz har varslet å komme med en uttalelse etter torsdagens høring. Kasowitz har fått i oppgave av presidenten å håndtere saker knyttet til ulike granskinger av russisk innblanding i presidentvalget.

Nyhetsbyrået AP har snakket med en ikke navngitt kilde som er tett på Trumps juridiske team. Kilden sier Trump bestrider sentrale deler av den skriftlige forklaringen som Comey offentliggjorde onsdag. Blant annet er Trump uenig i Comeys påstand om at presidenten ba om lojalitet.

I tillegg bestrider Trump Comeys gjengivelse av en samtale de hadde om etterforskningen av presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, ifølge kilden.

