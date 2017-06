Comey: – Jeg håper det finnes lydopptak av samtalene

– Hvis Trump tok opp samtalene på bånd, bør han gi fra seg alle lydopptak, sa den avsatte FBI-sjefen i Senatets etterretningskomité torsdag.

– Jeg har sett tweeten om opptakene. Lordy, jeg håper det finnes opptak, sa Comey, med henvisning til presidentens følgende melding på Twitter tre dager etter at han sparket Comey i forrige måned:

«James Comey bør håpe at det ikke finnes noen opptak av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen», skrev presidenten.

Comey sier han dokumenterte sine samtaler med Trump gjennom egne notater etter hvert møte. Den tidligere FBI-sjefen forteller at han valgte sine ord med omhu, ettersom han var såpass «fjetret» over samtalene med presidenten. Comey henviste her til et møte i februar der Trump ifølge Comey sa han håpte FBIs etterforskning av Michael Flynns Russland-forbindelser, kunne legges til side.

Den republikanske senatoren James Risch ville vite om Trump beordret Comey til å stanse denne granskingen. Risch spurte om FBI-sjefen visste om noen tidligere har blitt tiltalt for forsøk på å hindre etterforskningen fordi de hadde uttrykt håp om et visst utfall.

Comey sa at det hadde han ikke, men la til:

– Jeg oppfattet det som en oppfordring (direction).

Comey påpekte videre at bemerkningen kom under et en-til-en-møte med USAs president.

