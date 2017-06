Boko Haram har drept minst 14 i nigeriansk by

De ytterliggående opprørerne gikk til angrep mot fire ulike steder i byen idet mange var i ferd med å avslutte kveldsbønnen. Blant målene var en moské, et forskningsinstitutt og et område like ved en skole.

Angrepet er det verste i byen på flere måneder.

Minst to personer sprengte seg selv, ifølge øyenvitner. Det ble også brukt antiluftskyts, opplyser Damian Chukwu fra politiet i delstaten Borno, der Maiduguri er administrativt senter.

Andre kilder meldte tidligere om mellom seks og elleve drepte, men de sa samtidig at dødstallet var foreløpig.

Selv om Nigerias president kunngjorde at den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram var nedkjempet på slutten av fjoråret, fortsetter angrepene i det nordlige Nigeria.

Gruppen bruker ofte kvinner til å gjennomføre angrepene. Den er også kjent for å bortføre unge jenter, som så brukes som slaver eller tvangsgiftes med medlemmer av gruppen, i tillegg til at de utnyttes som selvmordsbombere.

(©NTB)