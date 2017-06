Tidligere etterretningssjef: Watergate blekner i forhold til Trump-skandalene

Under et besøk i Australia onsdag kommenterte han granskingen av de mulige forbindelsene mellom Russland og Donald Trumps medarbeidere.

Her gjentok Clapper sin anklage om at Trump står bak «angrep» på USAs politiske institusjoner. Et eksempel er sparkingen av FBI-sjefen James Comey.

– Jeg er svært bekymret for disse angrepene på våre institusjoner som både kommer fra en ytre kilde – det vil si Russland – og fra en indre kilde, presidenten selv.

Clapper understreket at han alltid har ment det har vært viktig å være lojal overfor USAs president, uavhengig av presidentens partitilhørighet. Nå som han har gått av fra jobben som nasjonal etterretningssjef, gjør han et unntak for Trump.

– Etter mitt syn blekner Watergate i forhold til det vi står overfor nå, sa Clapper under et besøk hos National Press Club i den australske hovedstaden Canberra.

Den tidligere etterretningssjefen mener Russland sto bak et omfattende forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor. Han har gjort det klart at han ikke vet om Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne i valgkampen.

