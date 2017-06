Rouhani ber om globalt samhold

Rouhani tar til orde for «regionalt og internasjonalt samarbeid og samhold» etter det dobbelte selvmordsangrepet i Teheran onsdag der IS påtok seg ansvaret for å ha drept tolv mennesker.

– Irans budskap er alltid at terrorisme er et globalt problem. Å stå samlet for å bekjempe ekstremisme, vold og terrorisme ved hjelp av regionalt og internasjonalt samarbeid, er det viktigste som trengs i verden i dag, sa Rouhani i en uttalelse onsdag.

