Prins Harry hedret terrorofre

Blant de sju drepte og 48 skadde i angrepet, er to australske statsborgere drept og to skadd. Harry, som er høy beskytter for idrettslekene for soldater skadd i tjeneste, var i Sydney for å fremme sportsarrangementet som han sa viste at det var mulig å komme seg gjennom motgang.

– Jeg vil begynne med å sende mine tanker til dem som ble berørt av lørdagens angrep ved London Bridge. Australiere er en viktig og levende del av livet i London, og vi blir minnet om det i gode og onde tider. Våre hjerter går ut til ofrene, deres familie og venner, sa den tidligere soldaten.

Angrepet i London fulgte selvmordsangrepet ved Manchester Arena i mai der 22 mennesker ble drept.

– Da en bombe etterlot en rekke mennesker med skader som vil endre deres liv i Manchester i forrige måned, tilbød sårede veteraner, inkludert Invictus-medlemmer, råd og støtte til ofrene, sa prinsen videre.

De neste Invictus Games er i Toronto i år, før de skal holdes i Sydney i 2018.

